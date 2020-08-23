تتهم طليقها بسرقة مصوغاتها والشروع في قتلها

تستمع نيابة السلام، اليوم الأحد، لأقوال سيدة تتهم طليقها بسرقة مصوغاتها الذهبية والشروع في قتلها بمساعدة 3 بلطجية بمدينة السلام.وقالت «منال. ع» في أقوالها إنها تم تطليقها على يد مأذون بعد خلافات عائلية كثيرة نشبت بينهم، وبعد حصولها على قائمة منقولاتها كاملة فوجئت بحضور طليقها لمسكنها واعتدى عليها بالضرب وسرقة كل مصوغاتها الذهبية بمساعدة ٣ بلطجية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم طليقها بسرقة مصوغاتها الذهبية والشروع في قتلها وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.