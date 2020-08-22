إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار عقب اختراقها الأجواء اللبنانية.وذكرت وسائل الإعلام، أن عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية وقعت، عصر اليوم، بالقرب من بلدة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الطائرة أصبحت في حوزة لبنان.