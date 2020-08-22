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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الرياضة: طرحنا 1400 دراجة للبيع وفوجئنا بـ2.5 مليون طلب شراء

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:22 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "دراجتك صحتك" حققت نجاحا كبيرا، خاصة بعد الإقبال الكبير من المواطنين على حجز الدراجات المدعمة من الدولة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الهدف من المبادرة ليس مجرد أن يركب المواطنون "عجل" لتسهيل الحركة المرورية، ولكن للحفاظ على صحتهم، لأن ركوب الدراجات رياضة مهمة جدا لجسم الإنسان، وتزيد المناعة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدولة عندما فكرت في مبادرة "دراجتك صحتك"، فكرت أيضًا في توفير الدراجة للمواطن بأقل سعر، ولذلك تم توقيع اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء قطع غيار الدراجة وتجميعها في مصر لتقليل التكلفة، بالإضافة إلى تقديم الدولة دعما بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.

وأوضح أن الوزارة فكرت أولا في التعاقد على 1000 دراجة، لمعاينة مدى استجابة الناس للفكرة، ولكن بعد عرض الدراجات على موقع إلكتروني للحجز فوجئنا بتقدم 5000 مواطن للشراء في نصف ساعة فقط من عرض الدراجات، وبعدها تم التعاقد على 1400 دراجة أخرى، وبعد عرضها على الموقع فوجئنا بتقدم 2.5 مليون مواطن للشراء.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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