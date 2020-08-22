رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

جورج وسوف لـ تركي آل الشيخ: «كلامك بيفرح قلبي»

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:35 م
جورج وسوف
جورج وسوف
سناء إسماعيل
طباعة
علق الفنان السوري جورج وسوف، على نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لمقطع لأغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" والتي يغنيها جورج في طفولته للفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

وقال جورج وسوف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "الله يديمك ياشيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما اقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (ابو وديع).

من ناحية أخرى؛ عانى الفنان جورج وسوف خلال الفترة الماضية من ارتباط اسمه بالعديد من الشائعات كان آخرها شائعة إصابته بكورونا وهو الأمر الذي دعاه للخروج عبر صفحته مستنكرا انتشار مثل هذه الشائعة عنه.
جورج وسوف
جورج وسوف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

تاج الدين: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى هذه الفترة

الصور

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

مقاضاة دار نشر لسرقتها «يخرج مرتجفًا» لـ آلاء حسانين

فى ذكراه.. رواية لـ«راى برادبرى» باعت 5 ملايين نسخة

محمد توفيق يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الملك والكتابة.. جورنال الباشا»

مينا باخوم يستعد لحفل لايف بأمريكا بمشاركة الباند.. أول أكتوبر