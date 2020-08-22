جورج وسوف لـ تركي آل الشيخ: «كلامك بيفرح قلبي»

علق الفنان السوري جورج وسوف، على نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لمقطع لأغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" والتي يغنيها جورج في طفولته للفنان الراحل محمد عبدالوهاب.وقال جورج وسوف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "الله يديمك ياشيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما اقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (ابو وديع).من ناحية أخرى؛ عانى الفنان جورج وسوف خلال الفترة الماضية من ارتباط اسمه بالعديد من الشائعات كان آخرها شائعة إصابته بكورونا وهو الأمر الذي دعاه للخروج عبر صفحته مستنكرا انتشار مثل هذه الشائعة عنه.