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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب تركى: الشعب لن يصدق ألاعيب حكومة أردوغان مجددًا

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
برفين بولدان
برفين بولدان
منار أحمد
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ردت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، على ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كشف ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود، بقولها إنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي من الجوع والفقر تواصل الحكومة التركية كذبها، الأمر الذي لن يصدقه الشعب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، عن "البشرى" التي وعد بها الأتراك خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن بلاده اكتشفت أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأضافت برفين، وفقًا لما نقله موقع "تركيا الآن"، أن الشعب التركي لن يصدق ألاعيب أردوغان الذي يستغل الغاز الطبيعي في كل مرة يجد فيها نفسه محاصرًا في الزاوية، وأنه في ظل معاناة الشعب من الجوع والفقر والبؤس، لجأ حزب العدالة والتنمية لأكذوبة اكتشاف الغاز وأعلنها اليوم كبشرى سارة.

واستكملت برفين أن الأحزاب السياسية والشعب التركي يواجهون الآن حزبًا ليست لديه القوة اللازمة لإدارة البلاد.

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