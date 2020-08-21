1609 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 49247.وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1665336 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، وتم التأكد من 1393 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 34199 حالة.