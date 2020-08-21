أهالي الإسماعيلية يتحدون كورونا فى شواطئ فايد.. و«موسى» يطالب بالتحقيق

عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر ازدحام شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية بالمواطنين الذين ضربوا بقيود فيروس كورونا عرض الحائط وسط تجاهل تام من المسئولين.وقال «موسى» خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم: «إزاي الشاطئ ده مفتوح ومين أذن بفتحه وإزاي الناس دي كلها موجودة بالأعداد الكبيرة علي الشواطئ يا سيادة المحافظ».وتابع: «المواطنون موجودون على الشاطئ كأن شيئا لم يكن وكأن توجيهات وقرارات الحكومة لم تكن، بصراحة مش لاقي كلام أقوله لأن المسئولين عن هذا الشاطئ يجب إحالتهم جميعًا للتحقيق».وأضاف: «وزارة التنمية المحلية أكدت في بيان لها وجددت تعليماتها وتوجيهاتها للمحافظين باستمرار غلق الشواطئ وعدم فتحها للمصيفين وده إجراء حكومي، قرار مجلس الوزراء منذ بداية جائحة كورونا».