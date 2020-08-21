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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: الليبيون بحاجة إلى الحل السياسي والاستقرار

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:58 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الليبيين بحاجة إلى الحل السياسي والاستقرار، وفق قناة العربية.

فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن من المهم التزام الأطراف كافة بتعهداتها في ليبيا.

وكان البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، دعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، نظرًا إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح في بيان، الجمعة، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي"، معربا عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

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