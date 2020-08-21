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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بالتسوية السياسية فى ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:04 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
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رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بعد إخراج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعلى أساس إعلان القاهرة.

وأكدت التنسيقية في بيان لها اليوم، دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية بين جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

وقالت التنسيقية: نعتبر تلك البيانات الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات ليبيا وشعبها.

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