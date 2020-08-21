تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بالتسوية السياسية فى ليبيا

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بعد إخراج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعلى أساس إعلان القاهرة.وأكدت التنسيقية في بيان لها اليوم، دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية بين جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.وقالت التنسيقية: نعتبر تلك البيانات الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات ليبيا وشعبها.