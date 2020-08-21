موقع أمريكى: ترميم منطقة الاهرامات تجعل زيارتها أكثر متعة

أكد موقع "لونلي بلانت ترافيل"، أن منطقة الأهرامات في الجيزة تخضع لعمليات إصلاح وتجديد كبرى مع توفير وسائل راحة جديدة للسياح تجعل الزيارة أكثر متعة.وأضاف أنه سيتم افتتاح مقهى ومطعم وردهة مع إطلالات قريبة على أهرامات الجيزة التي يبلغ عمرها 4500 عام كجزء من تجديد على مستوى الموقع لأشهر مناطق الجذب في القاهرة وآخر عجائب العالم القديم الباقية.وستقع المساحة، المسماة 9 Pyramids Lounge، في الطرف الجنوبي من المجمع وستكون أقرب مقهى إلى الأهرامات لقضاء وقت مميز بعد الزيارة ومن المتوقع افتتاح المقهى هذا الشهر، ويعد هذا هو الجزء الأول من مخطط إعادة تطوير أوسع لموقع أهرامات الجيزة.وتشمل وسائل الراحة الأخرى المخطط لها مركزًا جديدًا للزوار وسينما ومراحيض عامة ولافتات على مستوى الموقع وشاحنات طعام وأكشاك للصور وخدمة Wi-Fi مجانية وتذاكر يمكن شراؤها من خلال تطبيق ومسار للحافلات الكهربائية، التي ستدور حول المنطقة وتنزل المسافرين في محطات محددة.وسيتم تدريب مدربي الحيوانات الذين يركبون الخيول والجمال من أجل "التعامل بشكل أفضل مع الزوار"، وفقًا لعرض تقديمي مسجل تم تقديمه في مارس.ويتوقع مسئولو السياحة في مصر زيادة عدد الزوار عند افتتاح المتحف المصري الكبير القريب والمرتقب بشدة في عام 2021، والذي تأخر مرة أخرى، بسبب فيروس كورونا.