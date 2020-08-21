142 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفًا و962 حالة.وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا- حسب ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن أكثر الحالات الجديدة سُجلت في العاصمة صوفيا إذ بلغ عددها 23 حالة.وأضافت أن هناك 63 شخصًا من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.وأفادت بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع خلال الـ24 ساعة بمقدار 5 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن 532 حالة.وزاد عدد المتعافين على مدار يوم أمس بمقدار 156 حالة ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و87 شخصًا.