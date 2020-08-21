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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 فى المحافظات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:07 ص
الصلاة
الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020


محافظة القاهرة: (الفجر 3:53 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:53م).

الإسكندرية: (الفجر 3:55 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:41م، المغرب 6:38م، العشاء 8:01م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 27: 6 م، العشاء 7:50 م).

بورسعيد: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31م، المغرب 6:28م، العشاء 7:51م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:36م).

أسوان: (الفجر 4:35 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:53م، العشاء 8:10م).

سوهاج: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:44 م).

السويس: (الفجر 3:48 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48م).

مرسى مطروح: (الفجر 4:05 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:12م).


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