مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 فى المحافظات
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:07 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:53 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:53م).
الإسكندرية: (الفجر 3:55 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:41م، المغرب 6:38م، العشاء 8:01م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 27: 6 م، العشاء 7:50 م).
بورسعيد: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31م، المغرب 6:28م، العشاء 7:51م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:36م).
أسوان: (الفجر 4:35 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:53م، العشاء 8:10م).
سوهاج: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:44 م).
السويس: (الفجر 3:48 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:05 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:12م).
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020
محافظة القاهرة: (الفجر 3:53 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:34م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:53م).
الإسكندرية: (الفجر 3:55 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:41م، المغرب 6:38م، العشاء 8:01م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 27: 6 م، العشاء 7:50 م).
بورسعيد: (الفجر 3:46 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31م، المغرب 6:28م، العشاء 7:51م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:36م).
أسوان: (الفجر 4:35 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:53م، العشاء 8:10م).
سوهاج: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:44 م).
السويس: (الفجر 3:48 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:05 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:12م).