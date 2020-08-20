رئيس الشعب الجمهورى يوجه رسالة لنواب الحزب فى الشيوخ

قدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، التهنئة لنواب الحزب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي أعلنت نتيجتها أمس الأربعاء، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والتي أسفرت عن فوز 15 من نواب الحزب من الجولة الأولى دون إعادة.وقال رئيس الحزب في تصريحات له، إن الحزب ينافس فى المرحلة الثانية بجولة الإعادة في محافظتي قنا والقليوبية، وإن مرشحيه هم، الصحفي أبوسريع أبوسريع إمام بمحافظة القليوبية، وعبدالراضي عربى في قنا، مؤكدًا أنه تم وضع خطة لدعم مرشحي جولة الإعادة.وأشار عمر، إلى أنه عقب انتهاء جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ، سيبدأ الحزب استعداداته الفورية لانتخابات مجلس النواب.وطالب المهندس حازم عمر النواب الفائزين بأن يجسدوا أروع مثال في الأداء النيابي والحزبي المتميز تحت قبة مجلس الشيوخ المصري، معربًا عن كامل ثقته وثقة أعضاء الحزب في قدرات هيئتهم البرلمانية.