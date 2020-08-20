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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مزارعان يقتلان ابن عمهما للتشهير بهما عبر «فيسبوك» في بني سويف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:06 م
فيسبوك
فيسبوك
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مقتولا وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف من مزارع - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله عن المسكن وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى، وتوصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته، مزارعان لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة المركز، وأنهم وراء واقعة غيابه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعتهما على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فعقدا العزم على التخلص منه.

وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح نارى بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجنى عليه لحظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز، وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه أودت بحياته.

وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وعُثر على جثة المجنى عليه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة بنى سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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