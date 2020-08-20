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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافى الاقتصاد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:43 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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صعد الذهب اليوم الخميس معوضا بعض الخسائر التي إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس
الأربعاء، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.

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