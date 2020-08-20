مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020 فى المحافظات
الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الإسكندرية: (الفجر 3:55 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:41 م، المغرب 6:39 م، العشاء 8:02 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 28: 6 م، العشاء 7:51 م).
بورسعيد: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:53 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:17 م، العشاء 7:37 م).
أسوان: (الفجر 4:35 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:11 م).
سوهاج: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:45 م).
السويس: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:49 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:05 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:13 م).
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020محافظة القاهرة: (الفجر 3:52 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:54 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:55 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:41 م، المغرب 6:39 م، العشاء 8:02 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 28: 6 م، العشاء 7:51 م).
بورسعيد: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:53 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:17 م، العشاء 7:37 م).
أسوان: (الفجر 4:35 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:11 م).
سوهاج: (الفجر 3:58 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:45 م).
السويس: (الفجر 3:47 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:49 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:05 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:13 م).