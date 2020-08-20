النرويج توسع نطاق قيود السفر لتشمل جزءًا كبيرًا من أوروبا

نصحت النرويج مواطنيها بتجنب السفر غير الضرورة إلى قائمة طويلة من الدول الأوروبية بعد تزايد كبير في معدلات الإصابة بـ«كوفيد- 19» في جميع أنحاء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.وقالت وزارة الخارجية النرويجية، الأربعاء، إن الإرشادات الجديدة تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا والنمسا واليونان.وضمّت القائمة أيضًا، أجزاء من السويد والدنمارك المجاورتين إلى ما يسمى المنطقة الحمراء للوجهات مرتفعة الخطورة، بناءً على معدلات العدوى.