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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:57 م
خالد سليم
خالد سليم
هدير شعراوي
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شارك الفنان خالد سليم، جمهوره، بصور جديدة في أحدث ظهور له، من خلال جلسة تصوير داخل أحد الصالات الرياضية "الجيم"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور قائلا: "زي الأيام دي السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب فترة في حياتي، لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي"، وتابع: "مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله.. بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".

ويستعد الفنان خالد سليم لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتي" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه
بجلسة تصوير فى «الجيم».. خالد سليم يسترجع ذكريات مرضه

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