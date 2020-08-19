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«أكلة عالماشي».. طريقة عمل كفتة لحم بالبرون صوص

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:38 م
كفتة لحم بالبرون
كفتة لحم بالبرون صوص
إسلام جمال
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اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كفتة لحم بالبرون صوص» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية، من المطبخ الفرنسي.

ــ المكونات:

• 500 جرام لحم مفروم.

• 5 جرام ثوم مفروم.

• 100 جرام بصل مفروم.\

• 5 جرام فلفل أسود.

• 3 جرام حبهان.

• 50 جرام زيت ذرة.

•1 كيس صوص لحوم.

• 50 جرام سمن.

• 1 كيس خلطة كفتة.

- طريقة التحضير:

• في وعاء يتم غلي 750 مل من المياه، ويضاف لها بودر الصوص البني وتقلب جيدا حتى تتجانس ثم يترك جانبا.

• يتم ضرب البصل في الكبة وخلطها بالتوابل مع اللحم، لعمل الكفتة ثم تشكل كرات صغيرة الحجم أو حسب الشكل المفضل.

• يتم تسوية الكفتة على الجريل أو في طاسة.

• لعمل الصوص يتم تحمير الثوم في السمن ثم إضافة الصوص.

• مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل الخليط ووضع التوابل، وبعد أن يأخذ غلوة يتم اضافة الكفتة.

• بعد أن يغلي الصوص مع الكفتة على نار هادئة لفترة يترك ليهدأ، ثم يقدم مع الأرز.

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