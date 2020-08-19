«أكلة عالماشي».. طريقة عمل كفتة لحم بالبرون صوص
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:38 م
إسلام جمالطباعة
اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كفتة لحم بالبرون صوص» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية، من المطبخ الفرنسي.
ــ المكونات:
• 500 جرام لحم مفروم.
• 5 جرام ثوم مفروم.
• 100 جرام بصل مفروم.\
• 5 جرام فلفل أسود.
• 3 جرام حبهان.
• 50 جرام زيت ذرة.
•1 كيس صوص لحوم.
• 50 جرام سمن.
• 1 كيس خلطة كفتة.
- طريقة التحضير:
• في وعاء يتم غلي 750 مل من المياه، ويضاف لها بودر الصوص البني وتقلب جيدا حتى تتجانس ثم يترك جانبا.
• يتم ضرب البصل في الكبة وخلطها بالتوابل مع اللحم، لعمل الكفتة ثم تشكل كرات صغيرة الحجم أو حسب الشكل المفضل.
• يتم تسوية الكفتة على الجريل أو في طاسة.
• لعمل الصوص يتم تحمير الثوم في السمن ثم إضافة الصوص.
• مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل الخليط ووضع التوابل، وبعد أن يأخذ غلوة يتم اضافة الكفتة.
• بعد أن يغلي الصوص مع الكفتة على نار هادئة لفترة يترك ليهدأ، ثم يقدم مع الأرز.
ــ المكونات:
• 500 جرام لحم مفروم.
• 5 جرام ثوم مفروم.
• 100 جرام بصل مفروم.\
• 5 جرام فلفل أسود.
• 3 جرام حبهان.
• 50 جرام زيت ذرة.
•1 كيس صوص لحوم.
• 50 جرام سمن.
• 1 كيس خلطة كفتة.
- طريقة التحضير:
• في وعاء يتم غلي 750 مل من المياه، ويضاف لها بودر الصوص البني وتقلب جيدا حتى تتجانس ثم يترك جانبا.
• يتم ضرب البصل في الكبة وخلطها بالتوابل مع اللحم، لعمل الكفتة ثم تشكل كرات صغيرة الحجم أو حسب الشكل المفضل.
• يتم تسوية الكفتة على الجريل أو في طاسة.
• لعمل الصوص يتم تحمير الثوم في السمن ثم إضافة الصوص.
• مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل الخليط ووضع التوابل، وبعد أن يأخذ غلوة يتم اضافة الكفتة.
• بعد أن يغلي الصوص مع الكفتة على نار هادئة لفترة يترك ليهدأ، ثم يقدم مع الأرز.