«أكلة عالماشي».. طريقة عمل كفتة لحم بالبرون صوص

ــ المكونات:

- طريقة التحضير:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، في السطور التالية نقدم طريقة عمل « كفتة لحم بالبرون صوص» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية، من المطبخ الفرنسي.• 500 جرام لحم مفروم.• 5 جرام ثوم مفروم.• 100 جرام بصل مفروم.\• 5 جرام فلفل أسود.• 3 جرام حبهان.• 50 جرام زيت ذرة.•1 كيس صوص لحوم.• 50 جرام سمن.• 1 كيس خلطة كفتة.• في وعاء يتم غلي 750 مل من المياه، ويضاف لها بودر الصوص البني وتقلب جيدا حتى تتجانس ثم يترك جانبا.• يتم ضرب البصل في الكبة وخلطها بالتوابل مع اللحم، لعمل الكفتة ثم تشكل كرات صغيرة الحجم أو حسب الشكل المفضل.• يتم تسوية الكفتة على الجريل أو في طاسة.• لعمل الصوص يتم تحمير الثوم في السمن ثم إضافة الصوص.• مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل الخليط ووضع التوابل، وبعد أن يأخذ غلوة يتم اضافة الكفتة.• بعد أن يغلي الصوص مع الكفتة على نار هادئة لفترة يترك ليهدأ، ثم يقدم مع الأرز.