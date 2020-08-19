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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب صيدلية متهم بالتجارة في المنشطات المحظورة بالسيدة زينب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:52 م
حبس صاحب صيدلية
حبس صاحب صيدلية
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب صيدلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في العقاقير الطبية والمنشطات محظورة ومجهولة المصدر، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد ضبط صاحب صيدلية؛ لحيازته منشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، وأقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بداخل الصيدلية على 198 قرص منشطات مختلفة الأنواع، 180 قرص مخدر، 3 أمبولات، 52 قرص دوائى خاص بالتأمين الصحي، 3200 كمامة طبية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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