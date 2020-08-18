بعد انفصاله عن مي حلمي.. محمد رشاد: «أوعى قلبك ينشغل بأي طاقة سلبية»

وجه الفنان محمد رشاد، عدة نصائح لمتابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أيام قليلة من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي.وقال محمد رشاد، في تدوينته: "اوعى تكره حد أو حكاية أو موقف، اوعى قلبك ينشغل بأي طاقة سلبية من أي نوع، الكراهية بتخليك من غير ما تحس تدي قيمة لأمور ما تستحقش، الأحسن إنك تتعلم النسيان.. بحبكم".وكان محمد رشاد، قد أعلن انفصاله عن مي حلمي، وذلك بعد زواج دام لمدة عام، في الوقت الذي أكدت فيه أنها لم تعلم بخبر انفصالها إلا من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رغم حذف رشاد لكل صورهما معًا إلا أنها ما زالت تحتفظ بصوره عبر صفحاتها وكذلك خاتم زواجهما الذي لم تتخل عنه.