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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عون»: تحقيق العدالة في قضية الحريري تتجاوب مع رغبة الجميع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:12 م
ميشال عون
ميشال عون
أبوزيد على
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تحقيق العدالة بجريمة قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبيها وجمهورها ومشروعها الوطني.

كما دعا "عون" اللبنانيين إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى اثارة الفتنة، لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده، وفقًا لما أفاده موقع «لبنان24» الإخباري في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغًا كبيرًا.

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