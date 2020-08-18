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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي بنقابة المحامين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:49 ص
عبد العظيم المغربي
عبد العظيم المغربي
محمد جعفر
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قرر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.

وجاء نص القرار كالآتي: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1882020.. وبعد الاتفاق الذي جرى بين الأستاذ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.. تقرر إقامة حفل تأبين للراحل العظيم الأستاذ الكبير عبد العظيم المغربي المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

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