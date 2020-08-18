اليوم.. حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي بنقابة المحامين

قرر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.وجاء نص القرار كالآتي: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1882020.. وبعد الاتفاق الذي جرى بين الأستاذ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.. تقرر إقامة حفل تأبين للراحل العظيم الأستاذ الكبير عبد العظيم المغربي المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.