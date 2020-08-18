رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 135 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:01 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
سجلت بلغاريا 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و500 حالة.

وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا - حسب ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإكتروني اليوم الثلاثاء - أن عدد الوفيات ارتفع خلال الـ24 ساعة بمقدار 14 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 512 حالة.

وأضافت أن 56 شخصا من المصابين يتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.. بينما بلغ عدد المتعافين 9 آلاف و442 شخصا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق شاب في العجمي.. وقوات الإنقاذ تبحث عن جثمانه

السيطرة على حريق فى مخزن «شيش» بشارع المعز

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

علماء: الاحتباس الحراري ينشط كائنات تشكل خطورة على البشرية

اكتشف المكان الرئيسي لتكاثر البكتيريا في المطبخ

طبيب: طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى وأقل فتكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»