بلغاريا تسجل 135 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا

سجلت بلغاريا 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 14 ألفا و500 حالة.وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا - حسب ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإكتروني اليوم الثلاثاء - أن عدد الوفيات ارتفع خلال الـ24 ساعة بمقدار 14 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 512 حالة.وأضافت أن 56 شخصا من المصابين يتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.. بينما بلغ عدد المتعافين 9 آلاف و442 شخصا.