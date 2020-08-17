الإحصاء: 2.2 مليون طن فائض من إنتاج الوقود في 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت 2.2 مليون طن فائض من إنتاج الوقود خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي تخطى 6 مليون طن شهريًا بعد أن ارتفع لـ 6.214 مليون طن خلال شهر مايو الماضي مقابل 5.893 مليون طن خلال شهر أبريل من و6.189 مليون طن خلال مارس 2020.ولفت جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور» إلى ارتفاع إنتاج السولار لمستويات قياسية بنسبة 76% خلال عام، حيث بلغ إنتاج السولار 934 ألف طن خلال شهر مايو 2020 مقابل 529 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزياد قدرها 405 ألف طن، وفي المقابل، انخفضت مستويات الاستهلاك لـ 866 ألف طن خلال مايو 2020 مقابل 1.2 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.