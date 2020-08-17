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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم» توجه نصائح لطلاب الثانوية قبل تسجيل الرغبات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:49 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
الشيماء زيدان
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وجه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق سيد عطا، عدة نصائح لطلبة الثانوية العامة المقبلين على دخول الجامعات.

وقال «عطا» خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مساء اليوم، إن الطالب يتعجل للغاية في كتابة الرغبات، لذلك لابد من تشاور الطالب مع ذي الخبرة من أسرته والمقربين من الآن وحتى فتح مرحلة كتابة الرغبات، حتى يتوصل لترتيب رغباته بدراسة وتفكير.

وأضاف المشرف العام على التنسيق: «إذا كان الطالب ينوي دخول كلية الطب، عليه ترتيب رغباته في كليات الطب الأقرب من منطقته وثم البعيد فالأبعد مثل طب جامعة القاهرة، وبعدها طب عين شمس وبعدها طب حلوان».

وأكد أن تعديل الرغبات يتم خلال مرحلة فتح باب تسجيل الرغبات من يوم السبت المقابل لـ 22 من أغسطس الجاري حتى الأربعاء المقبل لـ26 من أغسطس الجاري، حتى أن الطالب يستطيع أن يعدل الرغبات، حيثما شاء خلال هذه الفترة، ولكن بعد إعلان التنسيق لن يكون هناك ترشيح للطلاب مرة أخرى في أي كلية.

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