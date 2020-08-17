3 خطوات.. كيف تشترى تذكرة المترو من الماكينة؟

أجرى مراسل، برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، تجربة على الهواء لشراء تذاكر المترو عبر الماكينة إلكترونيًا.وفى بداية التجربة ظهر على شاشة الماكينة اختياران، التذاكر، ومعلومات البطاقة، فضغط على التذاكر، بعد ذلك، قام بالضغط على كلمة شراء تذكرة، وظهرت فئات التذاكر الثلاث بألونها (5 جنيهات، 7 جنيهات، 10 جنيهات)، وضغط على فئة التذكرة التي أراد شراءها.بعد ذلك قم بوضع المبلغ المالي في المكان المخصص لوضع النقود أسفل يمين شاشة الماكينة، ستخرج لك التذكرة من فتحة مخصصة لخروج التذاكر ستجدها أسفل يسار شاشة الماكينة، وفي حال كان هناك مبلغ مالي متبقي لك فسوف يخرج لك من أسفل يمين شاشة الماكينة.وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه بدءًا من الإثنين 17-8-2020 سيتم تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة، وذلك تزامنًا مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلى منصور).