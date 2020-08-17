بعد إجهاضها.. حبس سيدة زوّرت نسب «طفل صديقتها» لزوجها بالمعصرة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:34 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس سيدتيتن أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب والتزوير على زوج إحداهما بمنطقة المعصرة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة أخذت طفل صديقتها وأوهمت زوجها بأنه طفله خوفا من الطلاق بسبب تعرضها للإجهاض وفقد الجنين.
واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة خوفا من الطلاق ومن زوجها الذي سيتهمها بعدم الحفاظ على الجنين، كما أنها أعطت صديقتها مبلغا ماليا.
كان العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة تلقي بلاغا من مواطنة تدعي "سيدة"، تتهم زوجة نجلها "نجوي. م"، مقيمة بحدائق حلوان، بتزوير أوراق طفل صديقتها ونسبه لنجلها المسافر بالخارج، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث قامت المتهمة الرئيسية "نجوى" بالاستعانة بطفل حديث الولادة ابن صديقتها "شيماء"، ونسبته لزوجها بأوراق مزروة خوفا من الطلاق بعد تعرضها لفقدان جنينها أثناء فترة الحمل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة وصديقتها.
ويمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة أخذت طفل صديقتها وأوهمت زوجها بأنه طفله خوفا من الطلاق بسبب تعرضها للإجهاض وفقد الجنين.
واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة خوفا من الطلاق ومن زوجها الذي سيتهمها بعدم الحفاظ على الجنين، كما أنها أعطت صديقتها مبلغا ماليا.
كان العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة تلقي بلاغا من مواطنة تدعي "سيدة"، تتهم زوجة نجلها "نجوي. م"، مقيمة بحدائق حلوان، بتزوير أوراق طفل صديقتها ونسبه لنجلها المسافر بالخارج، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث قامت المتهمة الرئيسية "نجوى" بالاستعانة بطفل حديث الولادة ابن صديقتها "شيماء"، ونسبته لزوجها بأوراق مزروة خوفا من الطلاق بعد تعرضها لفقدان جنينها أثناء فترة الحمل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة وصديقتها.
ويمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.