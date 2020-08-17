بعد إجهاضها.. حبس سيدة زوّرت نسب «طفل صديقتها» لزوجها بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس سيدتيتن أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب والتزوير على زوج إحداهما بمنطقة المعصرة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة أخذت طفل صديقتها وأوهمت زوجها بأنه طفله خوفا من الطلاق بسبب تعرضها للإجهاض وفقد الجنين.واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة خوفا من الطلاق ومن زوجها الذي سيتهمها بعدم الحفاظ على الجنين، كما أنها أعطت صديقتها مبلغا ماليا.كان العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة تلقي بلاغا من مواطنة تدعي "سيدة"، تتهم زوجة نجلها "نجوي. م"، مقيمة بحدائق حلوان، بتزوير أوراق طفل صديقتها ونسبه لنجلها المسافر بالخارج، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ.وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث قامت المتهمة الرئيسية "نجوى" بالاستعانة بطفل حديث الولادة ابن صديقتها "شيماء"، ونسبته لزوجها بأوراق مزروة خوفا من الطلاق بعد تعرضها لفقدان جنينها أثناء فترة الحمل.وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة وصديقتها.ويمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.