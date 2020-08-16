سفير مصر بجنوب السودان: العلاقات بين الدولتين قائمة منذ وحدة وادى النيل

قال السفير محمد منصور قدح، سفير مصر لجمهورية جنوب السودان، إن العلاقات المصرية الجنوب سودانية علاقات استراتيجية بطبيعتها، موضحًا أن العلاقات بين الدولتين تسودها حالة من الصداقة والأخوة وقائمة على الود والاحترام المتبادل، وهي قائمة منذ وحدة وادي النيل.وأضاف السفير محمد منصور، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك علاقات ممتدة على مستوى الحكومتين بالبلدين في مختلف المجالات القطاعية، كما أنه على المستوى الشعبي هناك علاقات متميزة وقوية جدًا، لافتًا إلى أن هناك جالية جنوب سودانية كبيرة في مصر.وأكد أن مصر دائمًا تفتح أبوابها للأشقاء، وفي مقدمتهم الأشقاء في جنوب السودان، والموجودون في مصر منذ عقود طويلة، سواء للتعليم أو للعلاج وخلافه، منوهًا بأنه بالنسبة للعلاقات على المستوى الرسمي فإن القيادتين السياسيتين في البلدين تتواصلان بشكل مستمر، وحريصتان على التنسيق بخصوص مختلف القضايا التي تهم البلدين، سواء من خلال لقاءات أو اتصالات هاتفية.وأشار سفير مصر لجمهورية جنوب السودان، إلى أن آخر لقاء كان على مستوى القيادة السياسية في فبراير الماضي على هامش القمة الإفريقية ثم أعقبه اتصال هاتفي.