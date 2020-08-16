الأنبا بنيامين يوضح معايير الصور المعترف بها للعذراء

قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية، إن الصورة الطقسية للسيدة العذراء هي التي تعطي معاني عقدية هامة، موضحا في صورة العذراء مع المسيح أهمية وهي أنها والدة الإله، وتظهر تلبس تاجًا كملكة، كما يلبس المسيح تاجًا كملك الملوك.وأضاف الأنبا - في بيان اليوم الأحد - تظهر العذراء عن يمين المسيح كما ورد: "قامت الملكة عن يمينك أيها الملك" (مز 45).واختتم: "نرى في الصور الطقسية أن النجوم والملائكة في الصورة، باعتبار العذراء السماء الثانية، كما أن هناك هالة النور فوق رأسها كقديسة (مت14:5) وكذلك فوق رأس المسيح".