أمن الموانئ يشن حملات مكبرة لضبط المخالفين

شنت الإدارة العامة لأمن الموانئ التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ بميناء سفاجا البحري، حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته عدد (12) قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع والأشكال ( 7 مطواه - 5 خنجر) والمخفاه ضمن مشمول الرسالة.كما تم ضبط كتاب ذو قيمة تاريخية بميناء دمياط البحري حال تهريبه داخل رسالة أثاث وسيراميك ومستلزمات إلى إحدى الدول الأجنبية، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (طائرة لاسلكية درون مزودة بكاميرا) مخفاة ضمن أمتعته الشخصية.وجرى ضبط سائق سيارة نقل بمقطورة، مقيم بمحافظة دمياط بمنفذ السلوم البري حال محاولته تهريب بضائع أجنبيه الصنع عبارة عن (عدد 5 قارب مطاطي زوديك - عدد 84 قطعة غيار سيارات جديده مختلفة المنشأ - عدد 33 قطعة غيار سيارات مستعملة- عدد 468 جالون دهانات – 300 قطعة حلية خشبية للديكور – 88000 كيلو تنر داخل براميل - 300 كيلو جرام لدائن منشأ أجنبي – 180 كيلو جرام مسحوق مستلزمات دهانات – 4148 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (919173) جنيها.وضبط أحد الأشخاص بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (عدد 328 قطعة مستحضرات تجميل متنوعه - عدد 360 ساعه يد ماركة عالمية) مخفاة ضمن مشمول الرسالة، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (188762) جنيها.وتم ضبط أحد الأشخاص بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية وضبط بحوزته (عدد 144 قرص فوار لعقار السولبادين المخدر - عدد 120 كبسولة لعقار السولبادين المخدر) مخفاة ضمن مشمول الرسالة، وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (عدد 2304 كبسولة لعقار السولبادين المخدر) مخفاة ضمن مشمول الرسالة.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.