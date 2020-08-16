ضبط متهمين جدد بـ«مجزرة الفيوم»

نجحت مديرية أمن الفيوم في ضبط اثنين من أطراف مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط باقي أطراف مشاجرة وقعت بناحية العجمين بدائرة مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم بين أفراد عائلتين لخلافات على قطعة أرض زراعية، وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من أفراد العائلتين، وتمكن الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 4 من أطراف المشاجرة.قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي وقوات الأمن باستهداف اثنين من أطراف المشاجرة "هاربين"، وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.