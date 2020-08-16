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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:00 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، معاملات اليوم الأحد (أول تداولات الأسبوع) على صعود جماعي، مدفوعة بعمليات شراء قوية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" 0.54% متخطيا مستوى الـ11003 نقاط، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%، ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25%، ليصل إلى مستوى 2550 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، وهي الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب- عتاقة، أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وحديد عز، لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة الـ5% المقررة مع إعادة التداول عليها بعد مرمر الفترة الزمنية المحددة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن انخفاض إجمالي الإيرادات لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 17.5%، وبلغ صافي الربح 168.4 مليون جنيه مقابل 393.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعة سبب الانخفاض في الإيرادات والأرباح إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى خسائر في العملات الأجنبية بلغت 26.6 مليون جنيه، كما تأثر هامش أرباح الشركة بسبب الإغلاق الكامل لفنادق الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه، على أن تقوم الشركة باستثمار مبلغ 200 مليون جنيه مبدئيًا، في رأسمال تلك الشركة، كما تقوم الشركة حاليًا بإجراء محادثات مع مستثمرين آخرين للمساهمة في رأسمال الشركة المقرر تأسيسها.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الخاصة بالشركة المقرر تأسيسها، والتي تتمثل في الاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات الواعدة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة سريعة النمو، بالإضافة إلى الشراكة مع الخبرات الطبية المرموقة في المجال بهدف خلق تكامل بين الخبرات المالية والاستثمارية المتوافرة لدى الشركة مع الخبرات الطبية والإدارية المتوافرة لدى الشركات المستثمر فيها.

ووافقت لجنة الاستثمار بالشركة، على البدء في الفحص النافي للجهالة لإحدى الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، لتكون بذلك باكورة استثمارات الشركة الجديدة.

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