6352 إصابة بكورونا في فلوريدا الأمريكية

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و204 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 569 ألفا و637 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 9 آلاف و345 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.