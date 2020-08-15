بعد انتقاده التطبيع.. الديهي لـ أبوتريكة: قطر أول من طبع العلاقات مع إسرائيل

عقّب الإعلامي نشأت الديهي، على تغريدة منسوبة للاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة، يهاجم فيها الإمارات بعد إعلانها عن إبرام اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي.وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، إن آراء أبوتريكة على رأسي بشرط أن يخرج ويقول إن المسئولين القطريين يطبعون أيضًا مع إسرائيل.وعرض الإعلامي، خلال الحلقة، صورا تجمع حمد بن جاسم، وزير خارجية قطر السابق، مع الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز.واستطرد: "قطر أول من طبع العلاقات مع إسرائيل لكن في الغرف المغلقة، والأمير تميم إسرائيلي الهوى والهوية".وكان اللاعب أبوتريكة، قد قال في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول.. التطبيع خيانة".