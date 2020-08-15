برلماني يقترح تدشين كوبري علوي لربط طنطا بـ«الكفور»

قال عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية إنه سيتقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس باقتراح برغبة بإنشاء كوبري علوى يربط مدخل طنطا بمنطقة الكافور.أضاف العليمي أن اقتراحه يأتي بدافع الحفاظ على أروح سكان المنطقة الذي يقارب عددهم مليون نسمة، حيث إن تلك المنطقة تقع بين شرطة سكك حديد مصر إسكندرية التي تصل إلى 20 شريطًا، وقناة طنطا الملاحية.أشار إلى أنه سبق وأن تقدم إلى البرلمان بالمقترح بتاريخ 13102016، وتمت الموافقة عليه، كما جاء في إفادة وزارة النقل بأن هيئة السكك الحديد ليس لديها مانع من تدشين اثنين من الكباري على نفقة محافظة الغربية، بينما لم تجب المحافظة بالرد حتى تاريخه.