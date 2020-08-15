أمريكا تُحمل السلطات اللبنانية مسئولية تفجيرات مرفأ بيروت

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، اليوم السبت، إنه عندما نرى التزام المسئولين اللبنانيين بتغيير حقيقي فستتجاوب أمريكا وشركاؤها مع الإصلاحات بدعم مالي مستمر.وأضاف هيل: "لبنان عاش عقودا من الفساد وسوء الإدارة دون أي إصلاحات"، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيكون في لبنان قريبا؛ للمساعدة بالتحقيق في تفجيرات مرفأ بيروت، وفقا لتصريحات نقلتها قناة العربية.كما لفت إلى أن المساعدات الأمريكية للبنان، لن تقدم إلى الحكومة، قائلًا: "لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون التزام قادته بإحداث تغيير"، محملا السلطات اللبنانية مسئولية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا: "حانت لحظة الحقيقة للبنان وندعو قادته لتلبية مطالب شعبهم".