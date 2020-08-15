الروم الأرثوذكس: العذراء سند لنا بصلواتها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن اليوم السبت 15 أغسطس 2020 عيد رقاد العذراء مريم والدة الإله.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يقول البابا كيرلس الإسكندري "إن مريم هي والدة الإله لأن الذي وُلد منها (بحسب الجسد) هو كلمة الله الإلهي بعينه، الابن الوحيد لله هو انحدر بعينه من السماء لأجل جميع البشر وولد بالجسد، وأصبح إنسانًا، من مريم العذراء.. لذلك فإن ابن الله هو نفسه ابن مريم" (الرسالة الأولى إلى نسطوريوس)".وتابع: "نحن نعترف بمسيح واحد، ابن واحد، رب واحد.. وأن القديسة مريم بحسب اتحاد الطبيعتين فيه (الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية) العادم الاختلاط هي والدة الإله، لأن الإله الكلمة تجسد وتأنس منها ومن بدء الحَمَل اتْحَدَ ذاته بالهيكل الذي منها" (الرسالة رقم 39)".وأكمل: "عندما نسمي العذراء مريم والدة الإله نعني أيضًا أنها والدتنا. ولذلك جمعنا بين عبادتنا للمسيح وإكرامنا لها، وهذا العيد يرفعنا إلى الرب لأننا عندما نخاطب والدة الإله نخاطب الإله أيضًا. إنها سند لنا في صلواتها من أجلنا".