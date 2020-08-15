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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أكشنار» ردا على عودتها لحلف أردوغان: محال حتى لو صوبوا مسدس إلى رأسي

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:05 م
ميرال أكشنار
ميرال أكشنار
مروة عنبر
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علقت رئيس حزب الخير التركى المعارض ميرال أكشنار على دعوتها للعودة للتحالف الجمهورى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

وأكدت أكشنار أنه من المستحيل أن تنضم للتحالف الجمهوري مع أردوغان متابعة "حتى ولو صوبوا المسدس إلى رأسى"، على حد تعبيرها.

وقالت أكشنار خلال لقاء تلفزيوني، عبر قناة كي ار تي، إنها لم تطلق حزب الخير في ظروف عادية أو سهلة، بل إنها عانت كثيرا حتى تستطيع إنشاء الحزب في ظل سياسات أردوغان القمعية.

وأكدت أكشنار أن حزب الخير لديه ملايين المؤيدين في جميع أرجاء تركيا، ولذلك هو حزب يمثل صوت الشعب، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تكون مثل الذين كانوا بالأمس "يأكلون لحم بعضهم البعض"، ثم أصبحت علاقتهم كالظفر في اللحم، في إشارة منها إلى أردوغان وبهتشلي.

وأوضحت أكشنار أن بهتشلى كان من أكبر معارضي الرئيس أردوغان قبل أن يصبح مواليا له، وكان كثيرا ما يوجه الانتقادات اللاذعة له، متابعة أنه أصبح الآن يؤيده تأييدا أعمى، وأنها لن تستطيع أن تكون جزءا من ذلك التحالف، وفقا لما نقله موقع يني تشاغ.

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