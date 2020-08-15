مقتل حارس جراج فى كرداسة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة خفير داخل جراج على طريق ناهيا في كرداسة.وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة في جراج على طريق ناهيا- بني مجدول بكرداسة، وانتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابًا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني، وتولى فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.