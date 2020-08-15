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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2034 سائق نقل جماعى امتنعوا عن ارتداء الكمامة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:53 م
ضبط سائق
ضبط سائق
مريم جبل و عمرو المزيدي
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اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 2034 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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