رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الهارب من الشعر».. 10 سنوات على رحيل الكاتب غازي القصيبي

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:42 م
الكاتب غازي القصيبي
الكاتب غازي القصيبي
نعمات مدحت
طباعة
يحل اليوم 15 أغسطس ذكرى رحيل الشاعر والكاتب السعودي غازي القصيبي، الذي أحدث نهضة كبيرة في حياة الشعر العربي، وأحد أعظم رواده، القصيبي شاعر له إنتاجات في مجالات مختلفة ف فن الرواية والقصة أبرزها: شقة الحرية، حياة في الإدارة، العصفورية، سبعة، الجنية.

وخلال حوار له في مجلة النص الجديد الثقافية، في العدد رقم 3 عام 1995، رد على الوصف الذي أطلقه عليه صديقه عبدالله الغذامي، بعد إطلاق ديوان"شقة الحرية" وهو"الهارب من الشعر" قائًلا: إن الهارب من الشعر تعبير جميل ولكنه مبالغة نقدية أغفرها للدكتور عبدالله الغذامي كما يغفر النقاد للشعراء شطحاتهم الغرائبية، ولا أعتقد أني أحاول الهرب من الشعر، وإن تم هذا بالفعل فقد تم بمعزل عن العقل الواعي (من الذي يستطيع أن يخمن ما يدور في أحراش اللاشعور).

وأضاف خلال رده على سؤال ورد إليه يقول: "الهارب من الشعر" صفة أطلقها عليك الدكتور عبدالله الغذامي بعد صدور ديوان "شقة الحرية" فهل ترى نفسك ملاحقا من القصيدة؟ وكان رد القصيبي: سبق وأن قلت إنني ولدت بفيروس الشعر، ومسكن هذا المحترم شأنه شأن بقية الفيروسات في الدماء، "فأين يمضي هارب من دمه؟" كما يقول شاعر الأطلال، "لقد تقبلت حقيقة كوني شاعرًا بكل بساطة".

ويشار إلى أن غازي عبدالرحمن القصيبي، من مواليد 2 مارس 1940 - شاعر وأديب وسفير دبلوماسي ووزير سعودي، قضى في "الأحساء" سنوات عمره الأولى ثم انتقل بعدها إلى المنامة بالبحرين ليدرس فيها مراحل التعليم.

وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا التي لم يكن يريد الدراسة بها، بل كان يريد دراسة القانون الدولي في جامعات أخرى من جامعات أمريكا، وبالفعل حصل على عدد من القبولات في جامعات عدة ولكن لمرض أخيه نبيل اضطر إلى الانتقال إلى جواره والدراسة في جنوب كاليفورنيا، وبالتحديد في لوس أنجلوس ولم يجد التخصص المطلوب فيها فاضطر إلى دراسة العلاقات الدولية أما الدكتوراه ففي العلاقات الدولية من جامعة لندن، والتي كانت رسالتها فيها حول اليمن كما أوضح ذلك في كتابه حياة في الإدارة.

صدر له ما يزيد علي الـ 20 ديوانا أبرزها: أشعار من جزائر اللؤلؤ، قطرات من ظمأ، أنت الرياض، أبيات غزل، عقد من الحجارة، وردة علي ضفائر سناء، وغيرها، كما كان له عدة روايات.

موضوعات متعلقة

أطباء واستشاريون.. مصر ترسل الدفعة الخامسة من المساعدات العاجلة للبنان

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

الليلة بـ4 دولارات.. تحقيقات النيابة في انتحار شاب مارس الرذيلة بفندق

«القوى العاملة»: نقل منحة الـ500 جنيه لحسابات المواطنين بالبنوك غدًا

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

«القوى العاملة»: نقل منحة الـ500 جنيه لحسابات المواطنين بالبنوك غدًا

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات

لماذا تشكل السكتة الدماغية خطرا أكبر على أصحاب البشرة السمراء؟

قضيب حديدى يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«الهارب من الشعر».. 10 سنوات على رحيل الكاتب غازي القصيبي

«نصف قرن من الشعر».. ورشة الزيتون تنظم احتفالية بالشاعر جمال القصاص

فنانون ومثقفون ينعون شويكار: وداعًا «سيدتي الجميلة»

روائع فنان الشعب سيد درويش يوميًا على مسرح البالون