المفتى: لعاب الكلب لا يبطل الوضوء (فيديو)

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن جمهور العلماء يعتقد بنجاسة الكلب، بينما مذهب المالكية يقولون الكلب طاهر، انطلاقا من قاعدة أن كل حيوان حي طاهر، وقد يأتي نهي بخصوص حيوان ألا تأكل منه لكن هذا نهي تعبدي لا يجعله نجسًا.وأضاف فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دار الإفتاء المصرية تأخذ برأي المالكية، لأن المدرسة المصرية قائمة على التيسير.وأكد فضيلة المفتي، أنه لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد ربك، مردفا: "لا حرج عليك أن تصلي ولعاب الكلب عليك ولا تحتاج لإعادة الوضوء، طالما أنه حي، فكل حي طاهر".