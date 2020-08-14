مفكر سياسى: إثيوبيا تحمل مصر والسودان مسئولية ظروفها الصعبة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن التدخلات الإيرانية في عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط نتائجها "مأساوية"، كما أشار إلى أن إثيوبيا تحاول أن تحمل مصر والسودان مسئولية ظروفها الصعبة.وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن أردوغان يقوم بسياسة فاشلة، وتركيا تحاول خلق "مساحة عثمانية" انتهت منذ زمن بعيد، ولن تتكرر مرة أخرى.وأكد أن قانون البحار مهم جدًا ويضمن الحقوق لكل دولة، ويبعد التعديات التي قد يفعلها المنتهكون مثل تركيا وما فعلته في قبرص واليونان، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان هو تطبيق لقانون البحار.وعلى الصعيد الإثيوبي، أفاد بأن إثيوبيا تتجاهل عددًا من الأمور وتحاول أن تحمل مصر والسودان مسئولية ظروفها الصعبة، مؤكدًا أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بشأن سد النهضة بالرغم من الاتفاق المسبق مع مصر والسودان.