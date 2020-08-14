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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 2 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الشرقي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:38 م
انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
قنا: إسلام البكري
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لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي، بسبب السرعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بمصرع سامي نسيم زخاري 32 عاما، وجورج دانيال زكريا 30 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي بناحية الكيلو 10 بطريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أودى إلى انقلاب السيارة مما نتج عنه مصرع مستقليها، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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