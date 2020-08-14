مصرع 2 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الشرقي

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي، بسبب السرعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.كان اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بمصرع سامي نسيم زخاري 32 عاما، وجورج دانيال زكريا 30 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي بناحية الكيلو 10 بطريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي.وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أودى إلى انقلاب السيارة مما نتج عنه مصرع مستقليها، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.