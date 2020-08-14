«صحة كردستان العراق» تسجل 13 وفاة و667 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 667 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 667 إصابة بفيروس كورونا، بواقع 411 في أربيل، و61 في السليمانية، و21 في كرميان، و77 في رابرين، و83 في دهوك، و14 في حلبجة.أما حالات الشفاء الجديدة، بلغت 207 حالة، موزعة على 122 في أربيل، و29 في كرميان، و43 في دهوك، و13 في حلبجة.بينما بلغت الوفيات الجديدة جراء الفيروس، 13 حالة وفاة، منها 7 في أربيل، و6 في السليمانية.ويرتفع بذلك عدد الإصابات في كردستان العراق منذ انتشار الفيروس، 20002 حالة، بينما بلغت حالات الوفيات 712، في حين شفي من الوباء 11028 مصابًا.