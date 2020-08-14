غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الأسكندرية٬ في التاسعة من مساء غدًا السبت٬ حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ والذي تحييه الفنانة دينا الوديدي وفرقتها الموسيقية.وتقدم الفرقة لونًا يمزج الفنون التقليدية، مثل السيرة الهلالية، والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة.المعروف أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، والفنان هاني عادل، وغيرهما، كما قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون.هذا ويقام الحفل بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشغل نسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية٬ والالتزام بارتداء الكمامات ومنع الدخول دونها.