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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد الإمارات.. كوشنر: اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية أخرى خلال أيام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:09 م
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
سارة الشلقاني
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قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن هناك احتمالات كبيرة، لأن تتوصل دولة عربية أخرى إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الإمارات.

وتابع: "هناك فرصة جيدة لتوصل دولة أخرى إلى اتفاق مع إسرائيل في الأيام المقبلة"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق سلام وتعامل مشترك بينهما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن أبوظبي وتل أبيب وقعتا اتفاق سلام.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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