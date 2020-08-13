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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بالمرج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:40 م
حريق شقة
حريق شقة
حسام التمساح
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كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، حول الحريق الذي نشب ظهر اليوم الخميس في شقة سكنية أن ماسا كهربائيا وراء الحادث.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق وحرر المحضر اللازم.

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