50 يورو غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في ألمانيا

تعتزم ولاية هيسن الألمانية تشديد الغرامة المالية بحق الأشخاص الرافضين ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة.وقال طارق الوزير، وزير النقل في هيسن ونائب رئيس حكومة الولاية، في مدينة فيسبادن، اليوم الخميس إنه سيتم تطبيق غرامة فورية بقيمة 50 يورو على الأشخاص الذين لا يضعون غطاءً على الفم والأنف في الحافلات والقطارات.يشار إلى أن الإجراء المعمول به حتى الآن ينص على توجيه تحذير للشخص المخالف في أول مرة قبل توقيع غرامة مالية عليه في حال تكرار المخالفة.وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الخضر أن ارتداء كمامة في وسائل المواصلات أمر مهم نظرًا لتعذر الالتزام بمسافة التباعد المكاني مع الأشخاص الآخرين.